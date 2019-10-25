25.10.2019 18:56

Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, 4 ayda şantajla 52 bin 800 lira parasını aldı

KÜTAHYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.?den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit ederek şantajla 52 bin 800 lira para alan V.G., yeniden para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da oturan M.C., bir süre önce Y.G. (37) ile gönül ilişkisi yaşayıp birbirlerine çıplak resim ve görüntü gönderdi. Bu ilişkiyi öğrenen Y.G.?nin eşi V.G. (39) ise görüntüleri yaymakla tehdit ederek M.C.?den bıçak tehdidi ve şantajla 4 ayda 52 bin 800 lira para aldı. Önceki gün M.C.?yi yeniden arayan V.G. 22 bin 500 lira daha ödemesini aksi takdirde ise çıplak resim ve görüntüleri yayacağını söyleyip buluşma yeri verdi. Bunun üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan M.C., V.G.?nin bıçakla tehdit ederek görüntüleri yaymaması karşılığında para istediğini söyledi.

POLİS SUÇ ÜSTÜ YAPTI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla paralar zarfa konuldu ve polis ekipleri de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alarak görüşmeyi takibe aldı. Şüpheli V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.?den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polis ekipleri operasyon düzenleyip V.G.?yi suçüstü yakalayıp gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli V.G., bıçakla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çıplak görüntü yaylamakla şantaj, hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili de V.G.?nin eşi Y.G.?nin bilgisine başvuruldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA