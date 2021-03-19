Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı
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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

19.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:34
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, karantina uygulanan mahallede, boşanma aşamasında olduğu M.K. ile ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Murat Karaçali (35), mahkemece tutuklandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, karantina uygulanan mahallede, boşanma aşamasında olduğu M.K. ile ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Murat Karaçali (35), mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün sabah saatlerinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan A.K., Ankara'dan gelen Murat Karaçali ile yolda karşılaştı. Karaçali, boşanma aşamasındaki eşi M.K. ile A.K.'nin ilişkisi olduğunu iddia edince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Murat Karaçali, A.K.'yi bıçakla önce boğazından daha sonra vücudunun 37 yerinden yaraladı. A.K., kanlar içinde yere yığılırken, Karaçali de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.K., ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden A.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Karaçali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderilen Murat Karaçali'nin, ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği A.K.'nin evinin önüne gittiğini, burada tartıştıklarını ve çıkan kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. 


Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 38 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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