Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: "Hak ettiği için vurdum"
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Kartal, 3. Sayfa

Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: "Hak ettiği için vurdum"

Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: "Hak ettiği için vurdum" -Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsa kurşun yağdırdı Kartal'da iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı.

10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:05
Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan:

Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: "Hak ettiği için vurdum"

-Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsa kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Kartal'da iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırganın, diğer şahısla karısının mesajlaşmalarını gördüğü ve ilişkileri olduğunu düşündüğü için vurduğu öğrenildi. İki şahsın da farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken, silahlı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun "neden vurdunuz" sorusuna şahsın "hak ettiği için vurdum" demesi dikkat çekti.

Kartal'da geçtiğimiz gün yaşanan 13.20 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Mehmet Ç. ve Sezai T. isimli şahıslar park halindeki araç içerisinde tartışmaya başladı. Mehmet Ç, karısıyla mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilen ve aralarında ilişki olduğunu düşündüğü Sezai T.'ye silahını çekerek ateş etti. Sezai T. iki bacağından vurularak yaralanırken Mehmet Ç. ise motosikleti ile olay yerinden kaçtı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mehmet Ç. olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan şahsın, basın mensubunun kendisine yönelttiği "neden vurdunuz" sorusuna "hak ettiği için" demesi dikkat çekti.

Öte yandan Mehmet Ç'nin 18 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Sezai T.'nin 1 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: 'Hak ettiği için vurdum'

Kaynak: İHA

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Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı vuran saldırgan: "Hak ettiği için vurdum"

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