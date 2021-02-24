Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı (2)
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Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı (2)

24.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:21
Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı (2)

ADANA'da caddeye park ettiği otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyup, tabancayla başına ateş eden Ahmet Ş. (40), ağır yaralandı.

ADANA'da caddeye park ettiği otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyup, tabancayla başına ateş eden Ahmet Ş. (40), ağır yaralandı. Ahmet Ş.'nin intihar girişimi sırasında Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline dini nikahlı eşiyle çekilen fotoğrafını koyan Ahmet Ş. bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.'yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'BEN BU GECE ÖLMEZSEM BİR DAHA ÖLMEM'

Ahmet Ş.'nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını dinlediği belirlendi. Ahmet Ş. ile dini nikahlı eşi arasında bir süredir sorunlar olduğu, görüşmedikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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