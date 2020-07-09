Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti
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Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti

Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi.

09.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:25

Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti

UŞAK - Uşak'ta eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalımda olduğu öğrenilen adam canına kıymak istedi. Cinnet getiren adamı polis güçlükle ikna etti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Uşak Merkez'e bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan B.A. bir süre önce bunalıma girdi. Bunalıma giren B.A. elindeki kesici aletle hayatına son vermek istedi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen B.A'yı ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis memuru ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonrasında teslim olan B.A. tekrardan sinir krizi yaşamasının ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan B.A'nın karısının, nedeni henüz belli olmayan sebeplerden dolayı evi bir süre önce terk ettiği öğrenildi.

Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi... İntihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti

Kaynak: İHA

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