Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı
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Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı

Karaman'da eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı
03.07.2020 02:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:06

Karaman'da eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet A, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan A'nın Nefise Sultan Mahallesi 259. Sokak'taki evine giderek tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet A. evden dışarı çıkarak yanında getirdiği av tüfeğiyle kapıya bir el ateş açtı. Bu sırada kapının yanında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E'yi bacaklarından yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Manşet

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