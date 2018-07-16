İngiliz Adam, Karısıyla Yaşadığı Eve Sevgilisini Getirdi, Talihsiz Eşin Hayatı Zindana Döndü

İngiltere, Worcester'da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıl boyunca birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması üzerine bir çıkmaza girdi.

BOYNUNDAKİ MORLUKTAN ŞÜPHELENDİ

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Tracey, kocasının onu aldattığından şüphelenmeye başladı. Ocak'ta Andrew boynunda morlukla eve geldi. Tracey, bunun bir aldatma işareti olduğunu düşünüp kocasıyla yüzleştiğinde, Andrew arkadaşlarıyla kavga ettiğini iddia etti.

Tracey, daha bir hafta geçmeden kocasının iPad'in de mesajlar buldu. Andrew, Tracey'i aldatıyordu.

EVLERİNE BAŞKA BİR KADIN TAŞINDI

Tracey kocasıyla arasının gerçekten neden soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı. Zira Andrew bir başka kadınla birlikteydi. Hatta zaman içinde kadın çiftin evine taşınarak burada yaşamaya başlamıştı. Andrew ise bu konuda, "Yüzde 90'ı bile doğru değil. 5 yıl önce onun da ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz bir insan. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz artık Tracey ile karı-koca gibi değildik." dedi.

"BANA CEHENNEMİ YAŞATTI"

Tracey ise, "Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?" dedi.

Tracey bu konuda eşi ile yüzleşti. Andrew, "Asıl senin bir gizli ilişkin var. Beni suçlamaya kalkıştığına inanamıyorum. Evimi terk et!" dedi. Beraber yaşadıkları ev, Andrew'ün ailesine aitti; adam bunu kullanarak eşinin evden gitmesini istedi. Tracey gitmeyi reddetti.

Birkaç hafta sonra, Andrew'ün sevgilisi eve taşındı. Tracey, yan odaya taşınmak zorunda kaldı. Evden çıkabilmek için adliyede işe girdi.

ÜÇLÜ AYNI EVDE YAŞADILAR

Aylarca süren üçlünün birlikte yaşama durumu, Tracey için korkunç bir deneyimdi.

Odasından sadece işe gitmek için çıkan Tracey, çift ile yüzleşmek istemiyordu. Dışarıdan yemek alıp odasından yiyen Tracey, aylarca mutfağa giremedi.

Kendi evinin önüne bile park etmesine izin vermiyorlardı; "Ne zaman işten gelsem, park alanı onların araçları ile doluydu. Komşumun evinin önüne park etmek için izin istedim. Bu çok utanç vericiydi."

SESLERİNİ DUYMAMAK İÇİN SON SES MÜZİK DİNLEDİ

En kötüsü ise, kocası ve sevgilisinin yan odada, onların evlilik yatağında, beraber olmalarıydı. Tracey, "Seslerini duymamak için Ed Sheeren'ı son ses dinliyordum. Sürekli depresyondaydım. Bana tek iyi gelen müzik oydu." dedi.

Aylar süren bu durumdan sonra, Tracey Arthur Nisan'da yeni bir eve taşındı ve boşanma davası açtı.

Şimdi Tracey'nin tek istediği, depresyonundan kurtulmak ve onu aldatan kocası Andrew Arthur'dan ayrılmak