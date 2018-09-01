Zanlı, Karısı ile Birlikte Olduğunu İddia Ettiği Köylüsünü Sokak Ortasında Başından Bıçakladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan zanlı, karısıyla birlikte olduğunu iddia ettiği köylüsünü sokak ortasında yakalayıp, boğazından ve başından bıçaklayarak yaraladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kardeşi ile birlikte eve gelen koca, eşinin kapıyı açmamasından şüphelenip dışarı çıktı. Evin balkonundan çıkan köylüsü gören koca, yanında bulunan bıçakla peşine düştü. Koca, 200 metre ileride yakaladığı köylüsünü boğazından ve başından bıçaklayarak yaraladı.
"BEKLE ÜZERİMİ GİYİYORUM"
Olay, öğleden sonra, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. M.S., kardeşi M.S. ile birlikte eve geldi. M.S. kapıyı çaldığında eşi E.S. (33), "Bekle üzerimi giyiniyorum" diye seslendi. Şüphelenip dışarı çıkan M.S., köylüsü E.S.'nin birinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçtığını gördü. M.S. peşine düştüğü E.S.'yi 200 metre ileride yakaladı. M.S. üzerindeki bıçağı çıkartarak eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü E.S.'nin boğazına ve başına sapladı.
HASTANEYE KALDIRILAN YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, boğazında 2 santim, başında da 2 santim kesik olan E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olay sonrası M.S.'yi gözaltına aldı.
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karıyı öldür...dostunu ne yapacaksın..sen içeri girince karı bir başkasıyla yatar..onun için fark etmezki..biri gider,başkası gelir..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır