Eşiyle birlikte balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar
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Pamukkale, 23 Nisan, Güncel, Haber

Eşiyle birlikte balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kervansaray Mahallesi sakinleri, bir çiftin balkonuna kurduğu ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:23
Eşiyle birlikte balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kervansaray Mahallesi sakinleri, bir çiftin balkonuna kurduğu ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kentte eşi Pınar Topcan (29) ile organizatörlük ve palyaçoluk yapan Evrim Topcan (32) Saklıkent Caddesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki evinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapalı olmasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çalışma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tüm evlerin balkonlarının ve camlarının süslenmesini sağlayıp, balkonuna ses sistemi kuran Topcan çifti, müzik eşliğinde kutlamalara geçti.

Mahalle sakinleri ve çocuklar, evlerinin balkonlarından, çalan şarkılara eşlik etti.

Topcan gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların evlerinde coşkuyla kutlamalarına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Pamukkale Belediyesi ekipleri 8 tırın dorsesini balon ve bayraklarla süsleyip mahalle aralarında gezerek çocukların eğlenmesini sağladı.

Ekipler belediye bahçesinde tırların dorsesini gelin arabası gibi süsledi, tırlara bindirilen palyaço ve çizgi film maskotlarının da bulunduğu görevliler sosyal mesafe kurallarına uygun halde şarkı eşliğinde evlerinde kalanların eğlenmesini sağladı.

Eşiyle birlikte balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

Kaynak: AA

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