Eşiyle barışmak için yüksek gerilim hattına çıktı

KAYSERİ'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen M.T. isimli kişi, yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. M.T., polis ekiplerince ikna edildi.

?Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen M.T., yüksek gerilim hattına çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattı çevresinde hava yastığı açarak önlem alırken, M.T. ise polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan M.T., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN