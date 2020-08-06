Eşiyle barışmak için gittiği evde dehşet saçan damat tutuklandı
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Eşiyle barışmak için gittiği evde dehşet saçan damat tutuklandı

Eşiyle barışmak için gittiği evde dehşet saçan damat tutuklandı Kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı Tokat'ta kayınbabasını tabanca ile vurarak öldüren, kaynanasını da ağır yaralayan damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşiyle barışmak için gittiği evde dehşet saçan damat tutuklandı
06.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:43

Eşiyle barışmak için gittiği evde dehşet saçan damat tutuklandı

Kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı

TOKAT - Tokat'ta kayınbabasını tabanca ile vurarak öldüren, kaynanasını da ağır yaralayan damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Bilgin Babur 6 aylık eşi Edanur Babur ile barışmaya gittiği evde kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı. Olay yerinde gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tokat Adliyesine sabah saatlerinde çıkarılan Babur, mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Babur'un sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Olaydan bir gün önce "Niyetiniz kaderiniz olsun" şeklinde paylaşım yapan Babur'un bir süredir kayınbabasının evinde bulunan eşil konuşmak isterken yaşanan tartışma sonucu yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş açtığı öğrenildi.

Olay;. 600 Evler Mahallesi İmamlık caddesinde bulunan apartman dairesi önünde meydana geldi. Aralarında çıkan bir tartışma sonucu babasının evine dönen eşi Edanur Babur konuşmaya giden Bilgin Babur aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmada dehşet saçtı. Babur, ruhsatsız tabancasıyla kayınbabası İbrahim Batarya ile kaynanası Gülşen Batarya ateş açtı. Ağır yaralanan kayınbabası sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken kaynanası yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İbrahim Batur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya'ya gönderildi.

Kaynak: İHA

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