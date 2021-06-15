Eşiyle arasının düzelmesi için sahte hocayla anlaşan kadın dolandırıldı
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Eşiyle arasının düzelmesi için sahte hocayla anlaşan kadın dolandırıldı

Eşiyle arasının düzelmesi için sahte hocayla anlaşan kadın dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da eşiyle arasında sorunlar olduğu için sosyal medyadan tanıştığı sahte hocaya 2 bin lira gönderen kadın dolandırıldığını anlayınca mahkemeye başvurdu.

Bolu'da eşiyle arasında sorunlar olduğu için sosyal medyadan tanıştığı sahte hocaya 2 bin lira gönderen kadın dolandırıldığını anlayınca mahkemeye başvurdu.

Bolu'da, 2 yıllık evli olan ve eşiyle arasında sorunlar yaşayan D.A. (30) isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı E.F. isimli şahsa yaşadıklarını anlattı. Genç kadının anlattıklarının üzerine E.F., Şanlıurfa'da bir hoca tanıdığını, 2 bin lira karşılığında okuyup üflediğini ve mail yoluyla da dua gönderdiğini söyledi. E.F.'ye inanan genç kadın 2 bin lirayı H.A. isimli kişinin banka hesabına gönderdi. Mail yoluyla beklediği dua gelmeyen ve sosyal medyada tanıştığı E.F.'nin gerçek isminin paranın gönderildiği H.A. olduğunu anlayan kadın dolandırıldığı iddiasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Her şeyi eşimle aramızı düzeltmek için yaptım"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başından geçenleri anlatan D.A., eşiyle arasını düzeltmek için bu yollara başvurduğunu belirterek, "2 yıllık evliyim ve eşimle aramız çok bozuktu. Bu nedenle instagram hesabından E.F. isimli birisiyle tanıştım. Ona durumumu anlattım. O da bana Urfa'da bir hoca tanıdığını ve okuyup üflediğini, ayrıca mail yoluyla bana dua göndereceğini söyledi. Ben de ona inandım. 2 bin liraya anlaştık. Her şeyi eşimle aramızı düzeltmek adına yaptım. E.F. daha sonra bana 2 bin lirayı H.A. isimli şahıs adına banka hesabına yatırmamı istedi. Kabul ettim ve parayı havale ettim. Günler geçti. Urfalı hoca tarafından ne okundum, ne üflendim. Mail yoluyla da dua gelmedi. Meğer E.F. isimli instagram hesabı sahteymiş. Gerçek adı H.A. olduğunu öğrendim. Kendisine tekrar ulaştığımda, Urfalı hoca tarafından kendisinin de dolandırıldığını söyledi. Paranın bin 200 lirasını geri gönderdi. Ama hala 800 TL alacağım var. Bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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