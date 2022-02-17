Eşitlik için koştular

"Dünya'yı eşitlemeye var mısın?" sloganıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Mersinliler yoğun ilgi gösterdi.

Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi'ne katılan ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayarak, vatandaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi, Mersin'deki diğer belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Gece Koşusu düzenledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Gece Koşusu, Yenişehir sahilindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda başladı. "Dünya'yı eşitlemeye var mısın?" yazılı tişörtleri giyen yüzlerce vatandaş koşu etkinliği boyunca "Dünya'yı eşitlemeye var mısın?" sloganı attı. Özgecan Barış Meydanı'nda sona eren Gece Koşusu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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