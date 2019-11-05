'Eşit Ödeme Günü': AB ülkelerinde cinsiyetler arası kazanç farkı haritası nasıl?

05.11.2019 08:28

4 Kasım 2019 Avrupa genelinde kadınlara maaş ödemesinin durduğu gün olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni Avrupa'da aynı işi yapan cinsiyetler arasında yaşanan kazanç adaletsizliği.



Avrupa Birliği (AB) ortalamasına göre kadınlar kendileri ile aynı işi yapan erkeklerden yılda yüzde 16 daha az para kazanıyor. 4 Kasım'dan sonrası yılın yüzde 16'sına denk geldiği için bugüne 'Eşit Ödeme Günü' (Equal Pay Day) adı verildi. Euronews.com'da Görüntüle