Esir değişiminde 203 tutuklu serbest bırakıldı

30.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi kapsamında, Rusya tarafından 76 Ukraynalı tutuklu serbest bırakılırken Ukrayna'nın esir tuttuğu 127 ayrılıkçı da karşı tarafa iade edildi.

Rusya ve Ukrayna ile yapılan anlaşmalar kapsamında iki ülke arasında esir değişimi başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu tarafından serbest bırakılarak gece saatlerinde Ukrayna'nın Borispol şehrine gelen askeri ve siyasi esirleri karşılayıp esirlerin aileleriyle sohbet etti. Zelenskiy'e, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Zagorodniyuk eşlik etti. Ukraynalı 76 esir arasında rahatsız olanlar için ambulanslar hazır tutuldu ve tekerlekli sandalyeler getirildi.

Buna karşılık ise Rusya'ya 127 tutuklu iade edildi, ailelerinden uzakta kalmak istemeyen 14 tutuklu ise iade edilme haklarından vazgeçti.

İki ülke arasında yapılan esir değişimi sonucunda 203 kişi serbest bırakılmış oldu.

Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında 9 Aralık tarihinde Paris'te yapılan Normandiya Dörtlüsü formatındaki görüşmede alınan kararlardan biri de, yıl sonunda esirlerin 'hepsine karşı hepsi' sloganı altında evlerine geri dönmelerini sağlamaktı.

(İHA)

Kaynak: İHA