Eşinin yerine markete bakan kadına 'komşuyuz yaz deftere' diyip para ödemeden kayıplara karıştı
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Eşinin yerine markete bakan kadına 'komşuyuz yaz deftere' diyip para ödemeden kayıplara karıştı

Eşinin yerine markete bakan kadına 'komşuyuz yaz deftere' diyip para ödemeden kayıplara karıştı Alışveriş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Manavgat'ta bir markete gelen kimliği belirsiz şahıs, çay, sigara ve soda aldıktan sonra 'veresiye yaz.

14.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:15

Eşinin yerine markete bakan kadına 'komşuyuz yaz deftere' diyip para ödemeden kayıplara karıştı

Alışveriş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Manavgat'ta bir markete gelen kimliği belirsiz şahıs, çay, sigara ve soda aldıktan sonra 'veresiye yaz. Yan sokakta esnafım' diyerek kayıplara karıştı.

Veresiye veremeyeceğini söyleyen genç kadın, yalnız olduğu için korkup bir şey söyleyemezken önce kocasına haber verdi ardından da karakolda şikayetçi oldu.

Kortuğunu belirten Nurgül Turan "Benim yaşadıklarımı diğer bayanlar ve marketlerin yaşamaması için şüphelinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi no: 41 adresinde bulunan Gül Markette meydana geldi. Saat 12.50 sıralarında market sahibi evine gittiği için market sahibinin eşi Nurgül Turan tek başına olduğu sırada markete gelen 50 yaşlarında iyi giyimli bir şahıs, çay, sigara ve son olarak ta soda aldıktan sonra Nurgül Turan'dan veresiye yazmasını istedi. Nugül Turan'ın veresiye yazamayacağını söylemesi üzerine, 'Ben yan sokaktaki elektrikçinin sahibiyim. Komşuyuz. Çocukla göndereceğim' diyerek Nurgül Turan'ın bir şey söylemesine fırsat vermeden marketten çıktı. Bir süre giden adamın arkasından bakan ve kameradan takip eden genç kadın, adamın durumunda şüphelenerek hemen kocasına haber verdi. Eşinin gelmesinin ardından çevrede şahsı aramalarına rağmen bulamadılar. Bunun üzerine polisi arayarak şikayette bulundular.

Yalnız olduğum için korktum

Alışveriş yapıp parayı ödemeden giden şahsın bir an önce bulunmasını isteyen Nurgül Turan "Eşim havalar sıcak olduğu için öğle saatlerinde marketin karşısındaki evimize dinlenmeye gitmişti. Markette tek başına olduğum sırada üzerinde siyah tişört bulunan 50 yaşlarında bir şahıs markete gelerek 2 çay, sigara ve son olarak ta soda istedi. İstediklerini poşete koyup verdim. Tam ödeme yapmasını beklerken, veresiye yazmamı istedi. Kendisine veresiyemiz olmadığını söylediğimde 'Ben yan sokaktaki elektrikçinin sahibiyim. Şurada komşuyuz. Çocukla parayı göndereceğim" dedi. Konuşmasının ardından benim bir şey söylememe fırsat vermeden çıkıp gitti. Korkudan bir an ne yapacağımı bilemedim. Hemen eşime telefonla haber verdim. Gittiği yönde aramamıza rağmen izine rastlayamadık. Polise haber verdik. Polis gelip görüntüleri aldı. Bizde karakola gidip şikayetçi olduk. Bizden aldığı şeyin parasından çok benim gibi kadınlar başta olmak üzere diğer esnafların dolandırılmaması için şüphelinin en kısa zamanda bulunmasını istiyorum" dedi.

Eşinin yerine markete bakan kadına 'komşuyuz yaz deftere' diyip para ödemeden kayıplara karıştı

Kaynak: İHA

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