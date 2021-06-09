Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
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Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen kadının altınları için öldürüldüğü iddia edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen kadının altınları için öldürüldüğü iddia edildi. Kadının ormanlık alanda gömüldüğü çukur görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Şengül Güler'den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler'in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler'in, eşi H.B.'nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayeti itiraf etti

Ekipler tarafından Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler'i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler'i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, gece saatlerinde polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı'nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler'in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

Altınları için öldürdüğü iddia edildi

Öte yandan, Ö.B.'nin evinde arama yapan polis ekiplerinin çamurlu kıyafetler bulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B.'nin Güler'i altınları için öldürdüğü iddia edildi. Otopsi incelemesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Güler'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi
Eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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