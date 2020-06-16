Eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği şahsı öldüren sanığa 38 yıl 4 ay hapis cezası
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Eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği şahsı öldüren sanığa 38 yıl 4 ay hapis cezası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği fırın sahibini silahla vurarak öldüren şahıs, 38 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği şahsı öldüren sanığa 38 yıl 4 ay hapis cezası
16.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:36

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşinin yasak aşk yaşadığını iddia ettiği fırın sahibini silahla vurarak öldüren şahıs, 38 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8 Ağustos 2017 tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Y. eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen'in fırınına gitti. Fırına girer girmez eşi Ümmühan Y. ve Cevat Taşdelen'e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda Taşdelen hayatını kaybederken, Ümmühan Y. yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Hasan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın bugün görülmesine devam edildi. Duruşmaya Hasan Y. SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hasan Y., olayın yaşanmış olması nedeniyle pişman olduğunu belirterek, takdiri mahkemeye bıraktı. Sanık avukatı ise, aldatma olayının açık olduğunu belirterek, Hasan Y.'nin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, kısa bir aranın ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y.'nin Cevat Taşdelen'e karşı işlediği kasten öldürme suçundan 25 yıl, kendi eşine karşı 'eşe kasten öldürme' suçunu işlemesi fakat suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığa 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ve 500 TL idari para cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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