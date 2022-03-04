Eşinin yaraladığı Şeyma: Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm

ADANA'da eşi Eren Torun'un (28) satırı boğazına dayayıp tehdit ettikten sonra dövüp bıçakla yaraladığı Şeyma Torun (22), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Torun, "Benim yaşadığımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Bu dünya gerçekten bu kadar kötü olmamalı. Satırı boğazıma dayadığında öleceğimi düşündüm" dedi.

Olay, 2 Şubat günü saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyma Torun ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren Torun arasında tartışma çıktı. Eren Torun, eşini dövüp başına tabakla vurduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma Torun, komşularına sığınıp yardım istedi. Torun, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Torun'un sırtında, omzunda, elinde ve bacağında 28 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

"O gece evden kaçtığımda küçük oğlum durup, 'Anne kaç, baba geliyor' dedi. Daha 3 yaşındaki çocuğum bunu söylüyor. Bu normal mi? Kadınlar, 'Artık bu son olsun' demekten çok yorulduk. O kadar kadın ölüyor. Ben de onlar gibi ölmek istemiyorum. Devletimin adaletine güveniyorum. Zannetmesin ki; onu bir daha affedeceğim. Sonuna kadar şikayetçi olacağım."