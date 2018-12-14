Eşinin Yanında Başka Bir Kadını Taciz Eden Adama Hapis Cezası Verildi

ABD'de geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas-Detroit seferini yapan bir uçakta yanında oturan kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan zanlı dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KORKUNÇ İFADELER

Mahkeme kayıtlarına göre Prabhu Ramamoorthy adlı 34 yaşındaki zanlı, uçakta karısı ile taciz şikayetinde bulunan kadının arasında oturuyordu. Adı açıklanmayan kadın, uyandığında gömleğinin ve pantolonun düğmelerinin çözülmüş halde olduğunu ve Ramamoorthy'nun kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Spirit Havayolları'nın uçuşunda yaşanan olayda kadın, uçağın inmesine az bir süre kala başka bir yere oturtuldu.

"BEN DE UYUYORDUM, TACİZ ETMİŞ OLAMAM"

Zanlı Prabhu Ramamoorthy, Michigan'da görülen davada suçlamaları reddetti, kendisinin de uyuduğu için kadını taciz etmiş olamayacağını öne sürdü.

"KADIN, KOCAMIN DİZLERİNDE UYUYORDU"

Davada sanığın tanık olarak dinlenen karısı, eşini savundu. Kadının, kocasının dizlerinde uyuduğunu söyledi. Ramamoorthy'nin karısı, hosteslerden kadının başka bir yere oturtulmasını istediklerini öne sürdü. Ancak kabin görevlileri bu iddiayı reddetti, kadının şikayetinden sonra yerinin değiştirildiğini söyledi.Hostesler ise kadının gömlek ve pantolon düğmelerinin çözülmüş halde ağlayarak kendilerine geldiğini öne sürdü.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cinsel taciz suçunu işlediğine karar veren mahkeme Prabhu Ramamoorthy'i 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ramamoorthy'nun hapis cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edileceği belirtiliyor.