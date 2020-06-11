Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu
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Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu

Enfeksiyon nedeniyle 41 yıl önce görme yetisini yitiren Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan emekli astsubay 78 yaşındaki Ömer Kavak, hayatta gören gözü olan ve 4 yıl önce vefat eden eşinden yadigar otomobili özenle koruyor.

Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu
11.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:34

Enfeksiyon nedeniyle 41 yıl önce görme yetisini yitiren Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan emekli astsubay 78 yaşındaki Ömer Kavak, hayatta gören gözü olan ve 4 yıl önce vefat eden eşinden yadigar otomobili özenle koruyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık astsubayı olarak görev yaptığı 1979 yılında sağlık sorunlarından dolayı gözlerini kaybeden Kavak, karanlık dünyasına mutluluk katan 1993 model Serçe marka otomobile evladı gibi ilgi gösteriyor.

Yıllarca kendisine iyi bir dost ve yol arkadaşı olan eşi Zarife Kavak ile aldıkları otomobil, eşinin vefatının ardından evin garajına çekildi.

Aracına olan duygusal bağlılığı ile tanınan Kavak, her hafta elinde bez ve temizlik malzemeleriyle garaja girip otomobilin tozunu alıyor, çalıştırıp motor sesini dinliyor.

Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yaşındayken gözlerini kaybettiğini, üç defa İngiltere'de, bir kez GATA'da, son olarak da ABD'nin "uçan göz" hastanesi Orbis'te ameliyat edildiğini, operasyonların ardından kısa süreli görse de tamamen karanlıkta kaldığını belirtti.

Kavak, "1979 yılında bir araç almıştım. Onu, 6 ay ancak kullanabildim ve gözlerimi kaybettim. Yıllar sonra da eşimle birlikte bir yerlere gidip gelebilmek için bu otomobili almıştık. Onunla birlikte zaman zaman dolaşmaya çıkıyorduk." dedi.

Eşinin sürücülüğünde 23 yıl boyunca kullandıkları otomobille aralarında duygusal bağ oluştuğunu ifade eden Kavak, son yıllarda ise nadiren de olsa bakımını aksatmadığı aracının direksiyonuna geçen yakınlarıyla çevrede dolaştığını anlattı.

Hayata hiç küsmediğini, mutluluğu yakalamak için farklı fırsatları değerlendirmeye çalıştığını dile getiren Kavak, "Eşimi 28 Şubat 2016'da kaybettim. Onun kullandığı araba garajda duruyor. Onu bir evlat gibi seviyorum. Garajda durduğu halde haftada bir ıslak bezle silerim. Her yıl haziran ayında da mutlaka cila yapıyorum. Yeğenlerimi çağırıyorum, onlar beni çevrede gezdiriyor. Arabanın sürekli 4 teker üstünde durması mahzurlu, bu yüzden zaman zaman kullanıyoruz. Kilometresi hala 34 binde, ama benim gözlerim görüyor olsaydı bu aşamada kalmazdı elbette. Nereye gidersem gideyim aracın satılık olup olmadığını soruyorlar. Ben de satmayı düşünmediğimi söylüyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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