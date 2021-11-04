KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Aykul, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan genç kadın girişimci, kendi ahşap tasarım atölyesini açarak eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi.

Genç kadınlardan Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ebru Aykul, hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle açarak hayalini gerçekleştirdi. Genç girişimci Ebru Aykul, KOSGEB destekli açmış olduğu ahşap tasarım atölyesi başarısıyla diğer kadınlara örnek oluyor. Kendi ahşap tasarım atölyesini kuran Aykul, "Bu iş benim 6 yıldan bu yana hayalimdi. KOSGEB'e başvurmuştum. Hiç kimse onaylamamıştı bu başvurumu. Yapamazsın, başaramazsın dediler. Ama benim kişiliğim itibari ile biraz inatçıyım. Başvurumu yaptım, derslerine katıldım, sınavlarına katıldım. Kurula girdim ve nitekim yaptım, başardım. Makinem geldi, çok mutluyum ve işimi geliştirmeyi istiyorum. Bu işin benden sonra kızıma da kalsın istiyorum. Annesinin işinde çalışsın, benim hayalimi o da devam ettirsin istiyorum. Ben hem çocuğum ile güzel dolu dolu vakit geçireyim hem kendi işim olsun istiyorum. Üretmek çok güzel, kendi işim olduğu için de sabah saat 8'de geliyorum ve gece yarısına kadar hiç yorulmuyorum. Güzel çizimler yaptığıma inanıyorum ve burada bırakmıyorum, sürekli işim ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Ayrıca yapmış olduğum çalışmaların çoğunluğu kişiye özel olarak tasarlıyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin de hayallerini gerçekleştirdi

Eşinin de bir hayali olduğunu ve eşinin bu hayalini de birlikte gerçekleştirdiğini ifade eden Ebru Aykul, "Ben evliyim bir kızım var. Aslında bu iş eşimin hayali idi. Sürekli kıl testeresi ile ahşap oyuyordu, hat sanatı yapıyordu ve bunu ilerletemedi. Sonra bıraktı bu çalışmaları. Sonra bu hayali elinden ben aldım. Eşimin hayalini de gerçekleştirmiş oldum. Bu işin ucundan tuttum ve adeta benim hayalim oldu bu iş. Daha sonra araştırmalar yaptım ve genç girişimci olarak KOSGEB'e başvurdum. Yüzde 75 hibe desteği ile makinelerimi aldım. Bu işimi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA