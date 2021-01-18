Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca: Kazara oldu (2)

'BEN CANI DEĞİLİM'Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A. eşinin üzerine kasıtlı olarak su dökmediğini öne sürdü.