26.09.2019 12:26

Eşinin üzerine mermi yağdıran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Hazırlanan iddianamede şüphelinin 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 33 yıllık eşini önce 6 kurşun ile yaralayan, ardından yaralı eşinin kaldırıldığı hastaneye silah ile girmeye çalışan Hasan Cora hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Şüpheli Cora'nın 23 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Bahçelievler'de 33 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşegül Cora(48), 5 Haziran 2019'da sokak ortasında 6 kurşun ile eşi Hasan Coratarafından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hasan Cora, 2 gün sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan eşinin yanına silah ile girmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşegül Cora'nın olay tarihinden önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulunduğu ve şüpheli hakkında üzerindeki kuru sıkı tabanca ile idari işlemler yapıldığı aktarıldı. Şüpheli Hasan Cora'nın yaşananların ardından Samsun'a döndüğü ve bir ruhsatsız silah bularak İstanbul'a geldiğinin belirtildiği iddianamede şüphelinin eşi Ayşegül Cora'yı takip ederek konuşmak için ısrar ettiği, ancak müştekinin kabul etmediği aktarıldı. Bunun üzerine Hasan Cora'nın müşteki Ayşegül Cora'ya 'üzerimde silah var vururum' şeklinde tehditte bulunduğu, Ayşegül Cora'nın ise 'ben zaten ölmüşüm korkmuyorum' şeklinde cevap verdiği de belirtildi.

İddianamenin devamında bunun üzerine şüphelinin tabancasıyla müştekiye birkaç el ateş ettiği ve kurşunlardan 6 tanesinin isabet ettiği, olay sonrası şüphelinin kaçarak saklandığı, müştekinin Çapa tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam ederken 7 Temmuz 2019 günü şüphelinin tabanca ile buraya geldiği, şüpheli davranışları üzerine polislerce yakalandığı açıklandı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Hasan Cora Samsun'da eşi ile birlikte yaşadığını bu dönemde kurduğu tavuk çiftliğinin iflas etmesi üzerine ekonomik kriz yaşadıklarını ve annesinin yanında yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Şüpheli Cora, eşinin yaşanan sıkıntılar nedeniyle kendisinden ayrıldığını söylediği ifadesinde, İstanbul'a eşi ile konuşmak için gittiğini ancak eşinin korkup konuşmak istemediğini söylediği belirtildi. Hasan Cora bunun üzerine eşinin ikamet ettiği adrese gittiğini söylediği ifadesinde, burada beklemeye başladığını, ancak polislerin üzerinde kuru sıkı tabanca ile eşinin şikayeti üzerine kendisini yakaladığını açıkladı. İfadesinde yaşananların ardından Samsun'a döndüğünü ve burada psikojisinin daha da bozulduğunu belirten şüpheli Cora, olaydan birkaç gün önce araç kiralayarak eşini görmek için kendisine hediye edilen ruhsatsız tabanca ile tekrar İstanbul'a gittiğini, eşini caddede görüp konuşmak istediğini söylediğini ancak eşinin kabul etmediğini, sinirlenerek üzerinde tabanca olduğunu söylediğini, eşinin ise 'varsa var ben zaten ölmüşüm' şekilde cevap verdiğini anlattı.

Hasan Cora bunun üzerine şarjördeki mermiler bitinceye kadar 33 yıllık eşine ateş ettiğini aktardığı ifadesinde, kendisinin olaydan sonra kaçtığı, eşinin hastanede ve durumunun kritik olduğunu öğrenmesi üzerine hastaneye gittiğini açıkladı.

Hasan Cora ifadesinde hastaneye tabanca ile gitme amacının ise eşi ölmüşse kafasına sıkıp intihar etmek olduğunu aktardı. Hasan Cora hastanede güvenlik güçlerince yakalandığını anlattığı ifadesine üzgün ve pişman olduğunu da ekledi.

İddianamede olay sonrası elde edilen ses kaydında erkek bir şahsın 'silah var üzerimde seni şu an vururum, konuşacağız seni vuracağım' dediği bayan şahsın ise 'varsa var ne yapayım konuşmayacağım' dediği aktarıldı. Ses kayıt çözümünde bu konuşmanın ardından birden çok kez ateş edildiği ve çığlık seslerinin geldiğinin tespitine yer verildi.

İddianamede Hasan Cora'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA