Eşinin üzerine kaynar su döken şüpheli, yeniden gözaltında (2)
TUTUKLANDISamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı.
04.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:06
TUTUKLANDI
Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA