Eşinin tehdit ettiği kadın için gerekli önlemler alınacak
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Eşinin tehdit ettiği kadın için gerekli önlemler alınacak

GAZİANTEP'te şiddet gördüğü ve tehdit aldığı eşine uygulanan elektronik kelepçe uygulamasının süresinin dolmasına az kalan E.B. yetkililerden yardım istedi.

13.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:54
Eşinin tehdit ettiği kadın için gerekli önlemler alınacak

'te şiddet gördüğü ve tehdit aldığı eşine uygulanan elektronik kelepçe uygulamasının süresinin dolmasına az kalan E.B. yetkililerden yardım istedi. , kadınla ilgili gerekli önlemlerin yetkili makamlarca alınacağını bildirdi.

Kentte yaşayan E.B., 4 yıl önce evlendiği eşi Y.B.'nin, ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için boşanma kararı aldı. Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri süren E.B., mahkemeye başvurdu ve 1'inci Aile Mahkemesi tarafından kocası hakkında elektronik kelepçe kararı uygulandı. Uygulamanın 2 hafta sonra biteceğini öğrenen E.B., medya aracılığıyla korktuğunu belirterek yardım istedi.Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Gaziantep Valiliği açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "E.B. adlı kadının eşinden şiddet gördüğüne yönelik basında yer alan haberlere ilişkin yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1.Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.


Kaynak: DHA
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