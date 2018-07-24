Eşinin Tecavüzcü Olduğunu öğreninen Kadın Tazminattan Vazgeçti

Eşi Murat D.'nin 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık boşanma davası açan Kübra D. son duruşmada, hiçbir tazminat talebinin bulunmadığını sadece boşanmak istediğini söyledi.

GEÇEN YIL EVLENDİLER

Avukatlar Tümay Cumhur Ergen ve Erdoğan Güney tarafından geçtiğimiz yıl verilen dilekçeye göre; Kübra D. ile turizmcilik yapan Murat D. 2014 yılında evlendi.

MACAR UYRUKLU KIZA TECAVÜZ ETTİ

Çift evlendikten sonra Murat D. Muğla'da 20 yaşındaki Macaristan uyruklu Erasmus öğrencisi R.S.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 13 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı. Bunun üzerine genç kadın eşiyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

İKİ TANE ÇOCUĞU ÇIKTI

Eşi Murat D.'nin iki farklı yabancı kadından iki çocuğunu da kendisinden gizlediğini ve başka taciz suçlamalarına da karıştığını ileri süren Kübra D., 1 milyon 100 TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

DÜĞÜN ALTINLARI SAHTE ÇIKTI

Genç kadın eşinin düğünde kendisine taktığı altınların da sahte olduğunu öğrendiğini, bunun da psikolojisini bozduğunu öne sürdü.

HER ŞEY VAZGEÇİP BOŞANMAK İSTEDİ

Aile Mahkemesi'ne de açılan boşanma davasının karar duruşmasında davacı Kübra D. bütün taleplerinden vazgeçerek sadece boşanmak istediğini söyledi. Mahkeme, karşılık hiçbir talepleri olmayan çiftin boşanmasına karar verdi. (Kaynak: Vatan)