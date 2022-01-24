EŞİNİN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Elif Turan'ı işe giderken sokakta tabancayla vurarak öldüren Kamil Turan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kamil Turan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecinin eşini neden öldürdüğü sorulan Turan, "Namusumu temizledim" derken, "Namusun şimdi temizlendi mi?" sorusuna cevap vermedi.

Gözaltı sonrası Kamil Turan'ın jandarmada verdiği ilk ifadesinde, Kayseri'den Edremit'e geldikten sonra eşi Elif Turan'ın, 6 yıl önce öldürülen kızları Eylül Turan'ın intikamını alması için kendisine sürekli baskı yaptığını ileri sürdü. Baskılara dayanamadığını ve 1 yıldan bu yana ayrı yaşadıklarını söyleyen Kamil Turan, eşiyle ilgili başkasıyla birlikte olduğu konusunda dedikodular duyduğunu ve son görüşmelerinde kendisine başkasıyla görüşüp, görüşmediğini sorduğunu söyledi. Elif Turan'ın 'Görüşüyorsam ne olacak' diyerek kendisini terslediğini iddia eden Kamil Turan, birkaç gün sonra cinayeti işlediğini belirtti.

ÇİFTİN 1 ÇOCUĞU 2016'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Elif ve Kamil Turan çiftinin 2016 yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinden göç ettikleri öğrenildi. O yıllarda 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldı. Kuyunun üzeri de taş ve samanla kapatıldı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, 'Anne' diye seslenince bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenirken, yaralı olan Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Rükiye Tülay'ın eşiyle ayrılmasında Kamil Turan'ı suçladığı için çocuklarına zarar vermek istediği ortaya çıktı.