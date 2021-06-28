Eşinin silahıyla kazara kendisini vurdu
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Eşinin silahıyla kazara kendisini vurdu

Eşinin silahıyla kazara kendisini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, eşine ait tabancayı kaldırmak isterken kendisini kazara vurdu.

Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, eşine ait tabancayı kaldırmak isterken kendisini kazara vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20186 Sokak içerisinde ikamet eden 3 çocuk annesi H.Y., köy korucusu olan eşine ait beylik tabancasını bulunduğu yerden kaldırmak isterken, kendisini kazara vurdu. Karın bölgesinden yaralanan kadının yardımına komşularıyla ailesi koştu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan H.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Eşinin silahıyla kazara kendisini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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