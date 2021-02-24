Eşinin silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)

KOMŞULARINDAN HELALLİK ALIP, EVİ TERK ETTİAdana'da, Nuri Y.'nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği eşi Raziye Y.