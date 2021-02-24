Eşinin silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)
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Eşinin silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)

24.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:36
Eşinin silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)

KOMŞULARINDAN HELALLİK ALIP, EVİ TERK ETTİAdana'da, Nuri Y.'nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği eşi Raziye Y.

KOMŞULARINDAN HELALLİK ALIP, EVİ TERK ETTİ

Adana'da, Nuri Y.'nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği eşi Raziye Y.'nin (39), 4 yaşındaki kızları Yağmur ve ilk evliliğinden olan Arda'yı da yanına alarak komşularına 'Hakkınızı helal edin' deyip, evi terk ettiği öğrenildi. İlk evliliğinden olan bir oğlunun da yurt dışında yaşadığı bildirilen Raziye Y.'nin, işsiz eşi Nuri Y. ile sürekli maddi konular yüzünden tartıştığı, evi kendisinin geçindirdiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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