Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (3)

TUTUKLANDI

Bursa'da, tartıştığı eşi S.H.'yi bıçakla rehin alarak darbeden ve olaya müdahale eden 3 polis memurunu da yaralayan Buğra H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buğra H., çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.

Semih ŞAHİN/BURSA,