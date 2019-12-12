Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, montuyla yüzünü kapatmaya çalıştı.
Kaynak: DHA