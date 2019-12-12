Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2)
Haberler » Güncel » Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2) - Haber

Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50
Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, montuyla yüzünü kapatmaya çalıştı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler