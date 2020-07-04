Eşinin ölümüne ilişkin takipsizlik kararına tepki için otomobilini yaktı Afyonkarahisar'da bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin ölümüne ilişkin soruşturmada savcılıkça verilen takipsizlik kararına tepki göstererek, otomobilini yaktı.

Afyonkarahisar'da bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin ölümüne ilişkin soruşturmada savcılıkça verilen takipsizlik kararına tepki göstererek, otomobilini yaktı.

Anıtpark önünde 03 BS 467 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, içerisine benzin dökülerek yakılan otomobili, kısa sürede söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi O.A. (52) polis ekiplerine aracını kendisinin yaktığını ve yanışını izlediğini söyledi.

Polis ekipleri, 2.11 promil alkollü olduğu belirlenen O.A'yı, "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan gözaltına aldı.

O.A. emniyetteki ifadesinde, "2019 yılında çalıştığım otel inşaatındaki alacaklarımızı alamadık. Daha sonra aynı inşaatın 6. katından imam nikahlı eşim atlayarak intihar etti. Savcılık da dosyaya takipsizlik kararı verdi. Ben de bunu protesto etmek ve sesimi duyurmak için otomobilimi yaktım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

İfadesinin ardından O.A, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA