Eşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest kalan kadın konuştu

05.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:19

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Deniz Baş'ın (28) tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Merve Baş (24), eşinin kendisini sürekli darbettiğini, bu nedenle defalarca karakola şikayette bulunduğunu ve en son uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Merve Baş, olay günü de eşinin kendisini tehdit ederek, zorla eve döndürmeye çalıştığını anlattı.

Olay, 3 Aralık Salı günü, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Baş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Merve Baş'ın ailesinin oturduğu evin önüne 07 ACB 271 plakalı otomobille geldi. Kenarda eşini gören Deniz Baş, otomobili sağa çekerek, yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan Merve Baş'ın amcaoğlu Doğukan Aybey (19) tarafından tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan Deniz Baş'ın otomobili, apartmanın bahçe duvarına çarptıktan sonra durdu. Doğukan Aybey ise aracın arkasından birkaç el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi olan Deniz Baş'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Baş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Baş'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Merve Baş ile Doğukan Aybey, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA