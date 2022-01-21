Eşinin öldürdüğü Suriyeli kadın soruşturmasında 10 şüpheli serbest

MERSİN'in Erdemli ilçesinde eşi Nasır A. (30) tarafından öldürülüp, evlerinin arkasındaki araziye gömülen Suriye uyruklu 4 aylık hamile Rim A. (22) ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdemli ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Uygur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak'ta odunla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Nasır A., yakalanıp 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın yeğeniyle yaptığı görüşmeyi inceledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri de Nasır A.'nın eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada sert bir cisimle döverek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Nasır A.'nın, eşinin kuzenini ise olayı bildiği için öldürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.