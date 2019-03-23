Eşinin Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi
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Eşinin Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürdüğü kadın toprağa verildi.

Eşinin Öldürdüğü Kadın Toprağa Verildi

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürdüğü kadın toprağa verildi.

Zeynep Öztürk'ün cenaze namazı Savrandere Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına Öztürk'ün babası Ahmet Atlı, yakınları ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katıldı.

Namazın ardından Öztürk'ün naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde dün, cıvata dükkanı bulunan Ercan Öztürk, eşi Zeynep Öztürk'ü bıçakla yaralamış, zincirle boğarak öldürmüştü.

Kaynak: AA
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