Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi

03.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:25

IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik yaşadığı Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'ı 3 ay önce terk etti. Genç kadın, aynı kentte kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Bir ay önce de boşanma davası açtı. Ancak Umut Aras, eşinin yaşadığı evi buldu.

Dün eve giden Umut Aras ile Ebru Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında koca, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras'a ateş etti. Genç kadın, kanlar içinde kalırken, Umut Aras aynı tabancayı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan komşular, polisi aradı. Eve gelen ekipler, Ebru Aras'ı banyoda cansız halde, Umut Aras'ı odada ağır yaralı olarak buldu.Umut Aras Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyat edildi. Ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 1,5 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı.

Ebru Aras'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'e getirildi. Genç kadın için Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Acılı baba Cengiz Öcüm'ün gözyaşlarına boğulduğu namazın ardından Aras, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA