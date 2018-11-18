Bir Babanın En Ağır Yükü! Karısının Döverek Öldürdüğü Bebeğini Gözyaşlarıyla Kucakladı
Adana'da acılı baba, eşi tarafından dövülerek öldürülen 15 aylık kızının cenazesini morgdan gözyaşları arasında aldı.
Adana'da bir kişi, eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızının cenazesini morgdan gözyaşları arasında aldı. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
2 YIL ÖNCE EVLENDİLER
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak, daha önce iki kez evlilik geçiren 6 çocuk babası otomobil lastikçisi İlhami Korkmaz (48) ile iki yıl önce dini nikahla evlendi.
15 AYLIK KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Çiftin bu beraberliklerinden 1'i kız 2 çocukları dünyaya geldi. 15 aylık kızları Emine'den sonra yaklaşık 20 gün önce de İlhami adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren Aysel Y. ile İlhami Korkmaz arasında son zamanlarda yaşanan geçimsizlik had safhaya ulaştı. İlhami Korkmaz'ın kendisiyle ilgilenmediğini ve ikinci eşiyle görüştüğünü ileri süren Aysel Y. önceki gece 15 aylık kızı Emine'yi feci şekilde dövdü.
BEBEK MORGA KALDIRILDI
Kızının sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini gören Aysel Y., hemen İlhami Korkmaz'ı aradı. Eve gelen Korkmaz, 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Emine'nin öldüğünü belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine başvururken, daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y.'yi gözaltına aldı.
"EVET ÖLDÜRDÜM İŞTE NE VAR?"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Aysel Y., "Neden bebeğinizi öldürdünüz?" sorusuna "Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi.
ACILI BABA UZUN SÜRE AĞLADI
Kimlikte Emine olan ve aile tarafından Pınar olarak çağrılan kız bebeğin otopsisi yapıldı. Kızının cesedini otopsinin ardından almak üzere baba İlhamı Korkmaz adli tıp kurumuna geldi. Baba, morg önünde gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Bir süre sonra da cenazeyi morgdan alan baba, burada da küçük bir cenaze torbasına konulan bebeğini görünce yine gözyaşlarına boğuldu. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Bu arada 20 günlük İlhami bebek ise Sevgi Evleri'ne götürülerek devlet koruması altına alındı. Annenin ise öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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ulan bu ne biçim kadın ne biçim varlık birde bunda utanma arıda yok yav pislik kadın yavrum yüce yaradana uçup gitti sende bu dünyada ölene kadar bu ac ı içinde yan inşallah edepsizCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Daha bu başlangiç.bu ülkenin çook çekeceği varCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Daha bu başlangiç.bu ülkenin çook çekeceği varCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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çok yazık olmuş bebeğe ve acılı babaya canı katile en ağır cezayı haketmiştirCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Yavrulara çok üzüldüm. Yavrucukların hiç bir günahı yok. Haberi okumadan olayın Adanada oldugunu hissetmek de ayrı bir yaraCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır