Eşinin Mezarına Öğrenciler Götürdü

Sakarya'da yaşayan Rahime Güler, yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarını, öğrenciler sayesinde ziyaret etti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya Rahime Sultan Kız Yurdu öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) ile yürüttükleri "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında 77 yaşındaki Güler'e ziyarette bulundu.

Güler'in yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarına 4 yıldan beri yaşlı olması ve yalnız yaşaması nedeniyle gidemediğini öğrenen öğrenciler, yaşlı kadını kabristana götürdü.

Rahime Güler, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Yalnız yaşadığım için 5 yıl önce kaybettiğim eşimin mezarına, uzun zamandır ziyarete gidemedim. Sağ olsun kızlarımız 'Seni kabristana götürürüz.' dediler. Belediyeden de kadınlar gelerek, öğrencilerle beni uzun zamandır gidemediğim eşimin mezarına götürdü. Allah hepsinden razı olsun, beni çok mutlu ettiler." dedi.

Öğrenci Elvin Aksoy da her hafta bir gün YADEM aracılığıyla yaşlıları ziyaret ettiklerini, onların elini öperek hayır dualarını aldıklarını anlatarak, "Ziyaret ettiğimiz Rahime Teyze, uzun zamandır eşinin mezarını ziyaret edemediğini söyledi. Bizler de YADEM ekipleriyle Rahime Teyze'yi alıp eşinin mezarına götürdük. Bizlere çok dua etti ve çok sevindi, eşinin mezarına güller dikti." ifadelerini kullandı.

YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karakaş ise yürüttükleri proje kapsamında yaşlıları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Bu hafta Rahime Teyze'nin evini ziyaret ettiğimizde, bize 4 yıla yakın zamandır eşinin mezarına gidemediğini söyledi. Biz YADEM olarak ve KYK öğrencileri ile Rahime Teyze'yi eşinin mezarına getirerek dua ettik, Kur'an-ı Kerim okuduk ve hayır dualarını aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA