Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi
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Merkezefendi, Koronavirüs, Polis, Güncel

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izlediDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre...

12.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:11
Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen Şerife Köken bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan Rüştü Köken, bugün saat 16.00 sıralarında, çiçek saksılarına toprak almak için Karaman Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki evinin yakınındaki bir inşaat halindeki binanın bahçesine girdi. Köken, yerden toprak aldığı sırada dengesini kaybedip,yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın temeline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da sokağa çıkma yasağını ihlal edip olay yerine toplandı. Polis ekipleri sık sık vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

İnşaatın temeline inen polis ve acil sağlık ekibi Köken'i sedyeye bağlayıp, düştüğü yerden çıkardı. Şerife Köken'de sol bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi. Ambulansa alınan Köken, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviya alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Kaynak: DHA

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