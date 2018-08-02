Eşinin Kullandığı Traktörün Altında Kaldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eşinin kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Fadime S. (69) bağda üzüm toplarken eşi M.S.'nin (71) kullandığı traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Fadime S., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Fadime S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri M.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Vehbi Sarıhan/İHA)