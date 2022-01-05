EŞİNİN KULLANDIĞI TIR'IN ALTINDA KALARAK YARALANDI

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Şükrü G.'nin kullandığı 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR'ın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın altında kalan Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.