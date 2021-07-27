Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
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Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürüp ardından da intihar etti.

Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürüp ardından da intihar etti. Yaşlı çiftin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde dün yaşanan olayda Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı çiftin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na yan yana şekilde defnedildi.

Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü
Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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