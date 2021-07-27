Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü

Eşinin kravatla boğması sonucu ölen kadın ve ardından intihar eden eşi yan yana gömüldü Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (80), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldürüp ardından da intihar etti.