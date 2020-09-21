Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu karantinada

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini belirterek evinde karantinada olacağını bildirdi.

Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu karantinada
21.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:19

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini belirterek evinde karantinada olacağını bildirdi.

Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Nilgün Çavuşoğlu'na yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kendisi ve oğullarına yapılan testin ise negatif sonuç verdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bir süre karantinada olmamız gerekmektedir. Unutmayın hastalığın nerede ve kime bulaşacağı belli değildir. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan dışarıya çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülay Barış Falay Aytaç Ağırlar Murat Akkoyunlu
Spor Falcao Tamer Tuna Eddie Newton Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu karantinada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 15:24:07. #1.15#
title