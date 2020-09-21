Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu karantinada CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini belirterek evinde karantinada olacağını bildirdi.

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini belirterek evinde karantinada olacağını bildirdi.

Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Nilgün Çavuşoğlu'na yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kendisi ve oğullarına yapılan testin ise negatif sonuç verdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bir süre karantinada olmamız gerekmektedir. Unutmayın hastalığın nerede ve kime bulaşacağı belli değildir. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan dışarıya çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu