Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
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Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı

05.01.2021 08:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:04
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı

Bursa'da bir vatandaş, kısıtlamayı delerek karısının arabasını alıp arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Duruma kızan eş, polisi arayarak kocasını ihbar etti.

Bursa'da kısıtlamayı delerek karısının arabasını alan ve arkadaşıyla gezintiye çıkan genç, karısının ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartışmaya başladı. Fatih K., bir süre sonra eşinin otomobilini alarak evden çıktı.

EVDEN KAÇMIŞ

Arkadaşı Özkan U.'yu da yanında alan Fatih K., gezmeye başladı. Bu sırada Hatice K., polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.'nın aracının Mevlana Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burada araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve Özkan U'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 300 TL ceza yazıldı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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