Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti
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Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti

10.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:16
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti

Ünlü kadın televizyoncunun evine gizli kamera koymasıyla ortaya çıkan olayda eşinin iç çamaşırlarını ve kıyafetlerini giyen babanın çocuklarını da bu duruma alet ettiği kamera görüntülerine yansıdı. Mühendis olan baba, 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri' gibi bilgiler verdiği öne sürüldü.

Sabah'tan Mustafa Sait Özcan'ın haberine göre ünlü bir kadın televizyoncu olan A.B, dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerini yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI DA OYUNUNA ALET ETMİŞ

A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

ÇOCUKLARINA SÖYLEDİKLERİ SÖZLER DUYANI ŞOKE ETTİ

Ünlü televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye göre K.B; peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.

Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti

ÇOCUKLARINA CİNSEL YÖNDEN DE ÇARPIK BİLGİLER VERMİŞ

Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

BABA, ÇOCUKLARINA KADINSI TARAFINI AÇIKÇA BELLİ ETMİŞ

Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi.

Baba K.B, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındaki eşi A.B'ye karşı saldırıda bulundu. K.B hakkında ayrıca 'basit yaralama' suçundan da Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti
Haber Yorumları (2)
AHİR ZAMAN: Sıkı durun öyle bir bilgi vereceğim ki kitaplarda bulamazsınız erkeklerin kadina kadinlarin da erkeğe dönmesinin sebeplerinden bazilari da haram lokma domuz eti faiz parası ve ana baba bedduası almaktır. Siz zahir gözüyle bakıp şu bu dersiniz ama maneviyatta insan bu günahları işleyince nefsiyle başbaşa kalıyor sonra şeytan musallat olur fıtratı değiştiriyor. Allah kimseyi nefsine başbaşa birakmasin. Haram lokma ve diğer günahları nasip etmesin bizlere .
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BİRİ: Çarpık ilişkileri göre göre İnsanaların merak duygusu uyanıyor demek, sen yıllarca normal erkek olarak yaşa bi hollandaya git değiş gel, tövbe yaRabbim. Sapıklığın sınırı yok.
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