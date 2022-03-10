ADANA (İHA) - Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: "Bütün hayallerimi yıktı. İddiaları kabul etmiyorum"

ADANA Adana'da müteahhit eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın iddiaları kabul etmeyerek, "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darp etti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı" dedi.

İddiaya göre, 2 çocuk babası müteahhit Mehmet Esen (41), geçen Ocak ayında Neslihan C. ile evlendi. 6 Şubat'ta ise Neslihan C. annesi Selma C. rahatsızlandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine getirdi. Ardından Esen, eşine 'Senin annen korona virüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım' diye mesaj attı. Bunun üzerine de genç kadın, "Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme' diye mesaj attı. Ancak 2 gün sonra Esen, eve alkollü gelip eşini darp etti. Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Esen, serbest kaldıktan sonra ise eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C. ise bunun üzerine, evlenirken Esen'in kendisine ait eşyaları sattığı için Esen'in evindeki eşyaları alarak ayrıldı. Eşinin kendisinin dolandırdığını öne süren Mehmet Esen, polise gidip şikayetçi oldu. Esen, eşinin kendisini dolandırdığını öne sürerek haberlere de çıktı. İddiaların odağındaki Neslihan C., İHA muhabirine konuştu.

"Evlenirken kendisi bütün eşyalarımı sattı"

Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, Esen ile evlenirken kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için ben sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim" diye konuştu.

"Müşterek eşyaları alıp evden ayrıldım"

Eşinin kendisini darp ettiğini, polise gidip şikayetçi olduğunu anlatan genç kadın, daha sonra şunları söyledi:

"Annem gerçekten koronavirüse yakalandı. Fakat kendisi hiçbir şekilde annemle ilgilenmedi. Annem bizde kalırken eve alkollü geldi ve yatak odamızda sabaha kadar alkol almaya devam etti. Sabahta anneme kahvaltı hazırlarken beni darp etti. Bende şiddete artık dayanamadığım için polise haber verdim ve şikayetçi oldum. Bunun üzerine de kendisi benim eşyalarımı sattığı için ben de müşterek olan eşyaları aldım ve evden ayrıldım."

"Hayallerimle oynadı"

Mehmet Esen hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, bu karara rağmen geçen gece Esen'in oturduğu siteye gelerek tehditler savurduğunu da söyleyen Neslihan C., "Ben dolandırıcı değilim. Bu kendisinin üçüncü benim ilk evliliğim. Ben hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı. Geçen gün gece saatlerinde de demir parmaklıkları aşıp oturduğum siteye geldi ve tehditler, küfürler savurdu. Uzaklaştırması olduğu halde ihlal ettiği içinde gözaltına alındı. Kesinlikle dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisi beni mağdur edip hayallerimle oynadı" dedi.

Öte yandan Neslihan C., eşinin evlenirken aldığı borçların yazılı olduğu kağıdı bulduğunu belirterek, "Beni 300-400 bin liralık dolandırıcılıkla suçluyor ama kendisinin borçlarının yazılı olduğu kağıdı buldum. Kendisi benim enişteme olan 300 lira borcunu bile ödeyememiş" ifadelerini kullandı.