Eşinin Hattıyla Bylock Kullanan Eski Hsk Başmüfettişine Ceza

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik görülen davada, eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başmüfettişi tutuklu sanık Selami Candemir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına KHK ile ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Selami Candemir ile eşi eski öğretmen tutuksuz sanık Selvihan Candemir ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin, son savunmasını yapmasını istemesi üzerine söz alan sanık Selami Candemir, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Eşimin üzerine kayıtlı bulunan hattı ben kullandım ancak ByLock yüklemedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. Beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Sanık Selvihan Candemir ise savunmasında, telefon hattını eşinin talebi üzerine aldığını ancak kullanmadığını, örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Selami Candemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Candemir'in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verirken, sanık Selvihan Candemir hakkında da yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.