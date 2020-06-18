Eşinin hatırasını yaşatmak için sattırmadığı otomobil çatıya çıkarıldı
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Eşinin hatırasını yaşatmak için sattırmadığı otomobil çatıya çıkarıldı

Rizeli Meliha Çepli, 16 yıl önce vefat eden eşinden yadigar kalan "Anadol" marka otomobilin satılmasına gönlü razı olmayınca, araç vinçle evinin çatısına çıkarıldı.

18.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:25

Rizeli Meliha Çepli, 16 yıl önce vefat eden eşinden yadigar kalan "Anadol" marka otomobilin satılmasına gönlü razı olmayınca, araç vinçle evinin çatısına çıkarıldı.

Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Çepli'nin eşi Recep Çepli, 16 yıl önce vefat etti.

Recep Çepli'ye ait 1975 model "Anadol" marka otomobil, aile üyeleri tarafından kullanılmadı ve evin önünde bekletildi. Bu süre içerisinde otomobili almak için çok sayıda alıcı çıkmasına rağmen Meliha Çepli, eşinden yadigar kaldığı için satılmasına izin vermedi.

Bunun üzerine oğlu Bülent Çepli, baba yadigarı otomobili vinçle 3 katlı evinin çatısına çıkardı. Motor aksamı ve lastikleri sökülmüş haldeki otomobili çatıda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Meliha Çepli, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin 16 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

Eşinin "Anadol" marka otomobillere büyük bir ilgisi ve sevgisi olduğunu anlatan Çepli, "En çok bu arabayı severdi. Bu arabayla eşimle çok gezmiştim. Benim için dünyalar kadar hatırası var." dedi.

Meliha Çepli, arabayı çocuklarına sattırmak istemediğini belirterek, "Dedim ki bu araba babanızın hatırası. Sonra küçük oğlum arabanın içini bozduktan sonra vinçle çatıya çıkardı. Ben de satılmasını istemedim. Çocuklara ben ölene kadar orada duracak dedim." diye konuştu.

Eşinin hatırasını yaşatmak için sattırmadığı otomobil çatıya çıkarıldı

Kaynak: AA

Manşet

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