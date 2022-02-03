Eşinin evini yaktığı Pınar: Çocuğu içerdeyken evi yakan, çıktığında beni de öldürür

ADANA (DHA) - ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Pınar Kayadelen'e (23) kızıp, 1,5 yaşındaki oğlu, baldızı, kayınbiraderi ve kayınvalidesinin içeride bulunduğu daireyi ateşe veren Ahmet Kayadelen (28) tutuklandı. Pınar Kayadelen, "Cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Çocuğu içerdeyken evi yakan bir adam, çıktığında beni de öldürür" dedi.

Boşanma aşamasındaki Pınar ile Ahmet Kayadelen çifti, ayrı yaşama kararı aldı. Pınar Kayadelen ve ailesi, 29 Ocak'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki daireye taşındı. Telefonla arayıp, eşyalarını almak istediğini belirten Ahmet Kayadelen, eşinin oturduğu eve gitti. Eşyalarını alan Kayadelen, dışarıda yağmur yağdığını görünce bir süre eşine bir anında kalmak istediğini söyledi. Eşi Pınar Kayadelen de bu teklifi kabul etti.

Yangında her şeyini kaybettiğini belirten Kayadelen, "Beni mahvetti, eşyalarda gözüm yok. Tek tesellim; oğlumun, annemin ve kardeşlerimin yaşıyor olması. Oğlumun eşyalarından geriye sadece yanmış emziği kaldı. İfadesinde sigara nedeniyle evin yandığını söylemiş. Ama Ahmet'in akaryakıt istasyonundan benzin bidonuyla çıktığını görenler varmış. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Çocuğu içerdeyken evi yakan bir adam, çıktığında beni de öldürür" ifadelerini kullandı.